ФСБ предотвратила теракт в Татарстане. Угроза висела над не названным объектом инфраструктуры

Силовики предотвратили теракт на одном из объектов инфраструктуры Татарстана. Об этом 31 июля сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По информации ТАСС, злодеяние готовили двое сторонников запрещённой в России террористической организации «Исламское государство», оба они задержаны.

«Федеральной службой безопасности РФ совместно с МВД России в рамках ранее возбужденного уголовного дела пресечено совершение террористического акта на одном из объектов инфраструктуры в Татарстане. На месте планируемого преступления задержаны осуществлявшие его подготовку два гражданина РФ, являющиеся сторонниками запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", причастные к вербовке местных жителей в состав террористических структур и пропаганде терроризма», – сообщили в ЦОС ФСБ.

У задержанных изъяты взрывчатые вещества и компоненты самодельных взрывных устройств. Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются. Также не называется объект инфраструктуры, на котором готовился теракт.