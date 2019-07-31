Вотчины украинского «патриарха» Филарета больше нет, но он не согласен

Власти Украины заявили о том, что в стране официально больше не существует «Киевского патриархата», долгие годы возглавлявшегося так называемым патриархом Филаретом. Сам идеолог «независимой» церкви с этим не согласен и просит минюст вернуть юрлицо.

О ликвидации Киевской патриархии Украинской православной церкви (УПЦ КП) официально сообщило 31 июля министерство культуры. Из единого реестра юрлиц вотчина «патриарха» Филарета вычеркнута в связи с присоединением к созданной по благословлению Стамбула «Православной церкви Украины» (глава — митрополит Епифаний Думенко), передает ТАСС.

Но сам Филарет сдаваться не намерен. В Facebook опубликовано его письмо к министру юстиции Павлу Петренко с просьбой «продлить существующую регистрацию УПЦ КП». Религиозный деятель ссылается на «поместный собор» 20 июня, который передумал присоединяться к ПЦУ.

Ранее идеолог раскольников Филарет (Михаил Денисенко) назвал предателем и Иудой своего ученика Епифания, возглавившего новую церковную структуру, созданную экс-президентом страны Петром Порошенко.