Вотчины украинского «патриарха» Филарета больше нет, но он не согласен
Власти Украины заявили о том, что в стране официально больше не существует «Киевского патриархата», долгие годы возглавлявшегося так называемым патриархом Филаретом. Сам идеолог «независимой» церкви с этим не согласен и просит минюст вернуть юрлицо.
О ликвидации Киевской патриархии Украинской православной церкви (УПЦ КП) официально сообщило 31 июля министерство культуры. Из единого реестра юрлиц вотчина «патриарха» Филарета вычеркнута в связи с присоединением к созданной по благословлению Стамбула «Православной церкви Украины» (глава — митрополит Епифаний Думенко), передает ТАСС.
Но сам Филарет сдаваться не намерен. В Facebook опубликовано его письмо к министру юстиции Павлу Петренко с просьбой «продлить существующую регистрацию УПЦ КП». Религиозный деятель ссылается на «поместный собор» 20 июня, который передумал присоединяться к ПЦУ.
Ранее идеолог раскольников Филарет (Михаил Денисенко) назвал предателем и Иудой своего ученика Епифания, возглавившего новую церковную структуру, созданную экс-президентом страны Петром Порошенко.
Справка:
Напомним, что, будучи идеологом раскола, Филарет (Денисенко) не возглавил новую православную церковь Украины — ее главой стал «митрополит» Епифаний Думенко. Филарет же получил знание «почетного патриарха ПЦУ». При этом фактически новая религиозная структура не получила желаемой независимости: важные шаги она должна была согласовывать с Константинопольским патриархом Варфоломеем, даровавшим Киеву томос.
Ни Русская православная церковь, ни Украинская, ни большинство других поместных церквей мира новую церковь в Киеве не признали, считая ее политическим проектом бывшей администрации президента Украины.
Легитимным главой Украинской православной церкви является митрополит Онуфрий.