Размяться между рейсами. В аэропорту Хельсинки появилось пространство для йоги и зарядки

В аэропорту Хельсинки-Вантаа по просьбам пассажиров открыли пространство, где можно размяться между рейсами, сообщает оператор финских аэропортов Finavia.

Одну из детских игровых комнат в терминале для рейсов вне Шенгена была расширена и переоборудована как зона отдыха, подходящая и для взрослых. В ней есть татами, на котором пассажиры могут заниматься йогой или растяжкой. Также там есть шведская стенка, гимнастическое бревно и доска для баланса.

«Упражнения не всегда должны быть интенсивными. Даже короткая зарядка между рейсами может оказать большое влияние на здоровье», – отмечают в Finavia.

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Аэропорт Хельсинки находится на завершающей стадии маштабной реконструкции стоимостью миллиард евро. Весной в нём открылось Западное крыло.

За первое полугодие 2019-го главный воздушный хаб Финляндии нарастил пассажиропоток на 5%, до 10,6 млн человек.