На севере Хабаровского края произошло землетрясение

В Охотском районе Хабаровского края 31 июля произошло землетрясение, информации о разрушениях не поступало, сообщил региональный главк МЧС.

«По данным геофизической службы РАН, по предварительным данным, в 18.25 (11.25 мск) на территории Охотского района Хабаровского края произошло землетрясение в 93 километрах северо-восточнее поселка Охотск магнитудой 4,1 на глубине 24 километра. Оно могло ощущаться силой до 3 баллов в поселке Охотск. Предварительно, жертв и разрушений нет», – говорится в сообщении спасателей.

«Предварительно, пострадавших и разрушений нет, перебоев и аварий в системе энергетики и на объектах жизнеобеспечения не зафиксировано. В настоящее время организована работа групп из сотрудников органов власти муниципального образования и пожарно-спасательного гарнизона, полиции и иных служб по обследованию зданий соцобъектов и объектов жизнеобеспечения, жилых домов», – сообщают в краевом МЧС.