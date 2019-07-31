Водитель красного BMW X6 задержан. За рулём он оказался по дружбе

Полиция задержала водителя красного BMW X6, сбежавшего с места ДТП на Невском проспекте в Петербурге утром 31 июля. За рулём универсала сидел не владелец.

Как передаёт отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, задержан 38-летний мужчина. Перевернувшийся автомобиль ему не принадлежит, владельцу он приходится другом.

Напомним, крупная авария с участием «немца» произошла около 8 утра недалеко от пересечения Невского проспекта с Садовой улицей. Водитель красной легковой выехал на встречку, собрал 4 машины и перевернулся посреди дороги. В результате пострадала женщина за рулём Ford. Виновник ДТП с места аварии скрылся.