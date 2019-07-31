Стартует IV сезон конкурса «АРХпроект»

Группа ЦДС

Группа ЦДС и журнал «Проект Балтия» объявляют о старте всероссийского профессионального студенческого конкурса архитектурных и дизайнерских проектов «АРХпроект».

Конкурс проходит в два этапа, и к работе финалистов впервые присоединятся менторы – ведущие российские архитекторы. Обладатель Гран-при поедет на XVII архитектурную Венецианскую биеннале в 2020 году, а победители, занявшие первые места в каждой из трех номинаций, будут приглашены на оплачиваемую стажировку в ЦДС. Участие в конкурсе бесплатное. Работы принимаются до 20 октября 2019 года включительно.

Сквозная тема IV сезона – «АРХпроект: внутри и снаружи». Речь идет о главном в архитектуре – о том, как наилучшим образом сформировать границу между этими двумя пространствами.

«Как компании, ориентированной на создание гармоничной среды для жизни, ЦДС было интересно предложить молодым российским архитекторам и дизайнерам среды поразмышлять над актуальными взаимоотношениями между внутренним и внешним, сформулировать позицию нового поколения о границе приватного и публичного. Мы ждем оригинальных, умных и, конечно, соответствующих техзаданию проектов», – отметил Михаил Медведев, генеральный директор Группы ЦДС – учредителя и организатора «АРХпроекта», член жюри конкурса.

Сквозная тема «АРХпроекта»-2019 раскрывается в трех номинациях конкурса: «Среда обитания» (интерьер одной из типовых квартир), «Орнамент и плоскость» (архитектурное решение фасада детского сада) и «Функция двора» (благоустройство двора многоквартирного дома).

В IV сезоне «АРХпроект» впервые проходит два этапа, и к традиционному открытому состязанию добавляется работа в финале под руководством менторов.

Прием работ проводится с 1 сентября по 20 октября 2019 года. Выставка работ финалистов и награждение победителей: 12 – 15 декабря 2019 года. Подробнее о конкурсе на сайте https://arhproekt.pro/.

«АРХпроект» – ежегодный всероссийский профессиональный конкурс архитектурных и дизайнерских проектов для студентов-архитекторов, учрежденный и организуемый Группой ЦДС. «АРХпроект» основан в 2016 году, и за три года в конкурсе приняли участие более 1 000 студентов профильных вузов и молодых архитекторов со всей страны. Лучшие прошли оплачиваемые стажировки и развили свои компетенции в ЦДС.

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