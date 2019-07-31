Зеленский и Лукашенко поговорили о сотрудничестве и конфликте в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с белорусским коллегой Александром Лукашенко подробно рассказал ему о ситуации в Донбассе и поблагодарил за организацию в Минске эффективной переговорной площадки, сообщила 31 июля пресс-служба белорусского лидера.

«Белорусский лидер в свою очередь заверил, что Минск продолжит и в дальнейшем прилагать все усилия для урегулирования ситуации в регионе и Украина всегда может рассчитывать на Беларусь как страну – приверженицу мирных инициатив и процессов», – отмечается в сообщении.

Лукашенко поздравил украинского коллегу с успешным проведением политических кампаний, пожелав успехов в формировании органов власти и в целом в дальнейшей работе.

В финале разговора Александр Лукашенко пригласил президента Украины посетить Беларусь в любое время и в любом формате. Владимир Зеленский это приглашение с удовольствием принял.