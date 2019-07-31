«Маленький чёрный негодник» заставил водителей побегать по Октябрьской набережной

В Невском районе Петербурга утром 31 июля автомобилисты дружно спасали выбежавшего на дорогу котенка. Со слов одного из них, теперь пушистый нашел себе новый дом.

На Октябрьской набережной, пока водители стояли в ожидании зеленого сигнала светофора, маленький черный котенок выбежал на дорогу и скрылся под одной из машин. Это заметил водитель фургона, остановившегося сзади в соседней полосе. Мужчина вышел, чтобы поймать животное, которое могло пострадать под колесами. Вскоре к нему присоединились и другие водители.

«Маленький чёрный негодник заставил нас побегать по Октябрьской набережной, – написал в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» один из участников спасательной операции Игорь. – Котёнок жив и здоров;) Спасибо всем небезразличным, и отдельное спасибо мужику на фургоне».

По его словам, котенка удалось изловить только вчетвером, зайдя с каждой стороны машины. После этого животное забрал себе другой мужчина – тоже на фургоне.