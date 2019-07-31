В Гатчинском районе оборвало железнодорожные провода. На путях встали электрички

Обрыв контактной сети на станции в Ленобласти стал причиной задержек электричек на Гатчинском направлении. Как сообщает пресс-служба ОЖД 31 июля, целостность проводов нарушена в районе Антропшино.

«В связи с этим задерживаются пригородные поезда: № 6327 Санкт-Петербург – Поселок (остановлен на станции Павловск), № 6044 Поселок – Санкт-Петербург (остановлен на станции Кобралово), № 6062 Оредеж – Санкт-Петербург (остановлен на станции Семрино). Время задержки составит более двух часов. Железнодорожники ведут работы по устранению неисправности и восстановлению графика движения поездов», – рассказала представитель дочерней компании РЖД.

Читатель «Фонтанки» рассказал, что к вставшим электричкам цепляют тепловозы.