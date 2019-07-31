«Очень нехорошая ситуация». Элла Памфилова рекомендовала Петербургу не создавать «дачные» участки в Псковской области

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова рекомендовала Петербургу отказаться от создания «дачных» участков по выборам губернатора в Псковской области. Это заявление она сделала на заседании 31 июля.

«Это региональная компетенция, мы вмешиваться не можем. И до определенного момента не вмешивались. А сейчас, внимательно изучив целый ряд факторов, мы пришли к выводу: не рекомендуем вам организовывать участки по крайней мере в Псковской области. У нас для этого есть серьезные основания. По Ленинградской области ситуация несколько другая: понятно, что там много пенсионеров, дачников… По Псковской же области очень нехорошая ситуация. Надеюсь, вы внимательно посмотрите и примете правильное решение», – сказала Элла Памфилова зампреду петербургской избирательной комиссии Алле Егоровой по видеосвязи. Та пообещала передать пожелание ЦИКа руководителю городского избиркома Виктору Миненко.

Решение организовать для губернаторских выборов 92 дополнительных участка за пределами Петербурга, в Ленинградской и Псковской областях, раскритиковали все трое конкурентов врио главы города Александра Беглова. Многие участники политического процесса выражают сомнение в том, что эти участки действительно необходимы, и опасаются из-за трудностей с наблюдением за выборами вдали от города.

При этом изначально петербургские власти планировали устроить только 33 «дачных» участка, а решение утроить их количество приняли без публичного обсуждения. Единственным представителем общественности, выступившим за «расширение географии "дачного" голосования», стал член Совета по правам человека при президенте Александр Брод.

Организация участков в Псковской области (их планируется создать 20) сейчас поручена территориальному избиркому № 23 во Фрунзенском районе. Этот район возглавляет бывший вице-губернатор Петербурга по внутренней политике Константин Серов.