Глава ЦИК рассказала об избирательных правах арестованных после митинга в Москве незарегистрированных кандидатов

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова отметила, что арест не является помехой для подачи жалоб.

«Оформляют доверенность [на подачу жалобы], доверенное лицо может их представлять», – цитирует 31 июля заявление Памфиловой ТАСС.

По ее словам, арест за участие в несанкционированной акции протеста не лишает незарегистрированных кандидатов избирательных прав.

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Она напомнила, что они могут обжаловать решение Мосгоризбиркома в ЦИК. Памфилова заверила, что возглавляемая ею комиссия готова рассмотреть все жалобы.

Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы прошла 27 июля в Москве. Она стала крупнейшей по количеству задержанных за последние годы в России. В числе 1074 задержанных оказались незарегистрированные кандидаты Иван Жданов, Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Юлия Галямина. Официально МВД оценивало число участников в 3,5 тысячи человек, но в протоколе о задержании была названа цифра в 10 тысяч. Правозащитники из «ОВД-инфо» утверждают, что задержаны были 1373 человека.