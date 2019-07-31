Автомобилисты обрушили сайт ГИБДД после первого появления карты с камерами фотовидеофиксации

Сайт ГИБДД не загружается спустя час после публикации раздела с местами установки камер фотовидеофиксации.

31 июля пользователей встречает сообщение: «Уважаемые посетители сайта, в настоящее время ведутся работы по совершенствованию интернет-сайта МВД России».

Напомним, что на появившейся карте можно кликнуть на каждую камеру и узнать, какие нарушения она фиксирует, где именно стоит и является ли стационарной или передвижной. Новый раздел адресовали не только автомобилистам, но и разработчикам навигационного ПО.