Гендиректор «Норманна» задержан в Петербурге. Он пропустил встречу с голодающими дольщикам по объективным причинам

Генеральный директор строительного холдинга «Норманн» Владимир Смирнов задержан в качестве подозреваемого и, возможно, отправится в следственный изолятор или под домашний арест. Ему вменяют особо крупное мошенничество при возведении жилкомплексов в Парголово.

Как стало известно «Фонтанке» 31 июля, задержание Смирнова состоялось два дня назад, 29-го. В это время дольщики «Норманна», не получившие свои квартиры, ждали гендиректора рядом с комплексами «Три апельсина» и «На Заречной» в Парголово. Это место выбрано для голодовки и бессрочной акции протеста.

Дольщики добиваются передачи проблемных объектов другому инвестору, «Промтехконтакту». Но Смирнов якобы отказывался подписывать необходимые документы.

Уголовное дело о мошенническом хищении средств на строительстве «Трех апельсинов» и «На Заречной» возбуждено одновременно с другим делом, по объектам «Норманна» в Ленобласти. Обвинение Смирнову предъявлялось только по областному делу – в нем ущерб оценивается в 1,8 млрд рублей. Но тогда, в январе 2019 года, следствие ГУ МВД освободило бизнесмена под обязательство о явке.

На этот раз Смирнов задержан по городским объектам. Активизацию следствия на четвертый день голодовки дольщиков вряд ли можно считать совпадением.