Двух приезжих развернули от границы с Финляндией. Студенту-сирийцу из Петербурга удалось избежать наказания

Студент и работник общепита из арабских стран попали в руки ФСБ недалеко от границы с Финляндией. Об этом 31 июля сообщает Погрануправление ФСБ.

Мужчин арабской внешности, которые ехали на арендованной машине в Выборгском районе Ленобласти, задержали в погранзоне 28 июля. Как выяснили сотрудники ведомства, гражданин Египта 1984 г. р. прилетел в Москву по деловой визе и работал в общепите. Его спутник прибыл из Сирии 1993 г. р., поступив в один из вузов Петербурга. Однако вместе они решили попытать счастья и добраться до Евросоюза.

С иностранцами провели «профилактическую беседу». Сириец пообещал вернуться в Петербург, и его отпустили.

Египтянина же Выборгский суд оштрафовал на 5000 рублей по ст. 18.8 КоАП РФ (за нарушение правил пребывания в РФ) и приговорил к депортации.