Новому составу Рады озвучили горькую правду. Советник Зеленского назвал «политически никем» депутатов президентской партии «Слуга народа»

Политтехнолог Никита Потураев, который стоял за успехом политической силы Владимира Зеленского в двух избирательных кампаниях, считает, что убедительная победа на выборах в Раду состоялась только из-за президента.

«Все вы – политически никто. Я хочу, чтобы это каждый услышал. Вы субъекты в жизни, но политическими субъектами вы не являетесь», – цитирует 31 июля обращение Потураева к новоиспеченным депутатам издание «Страна.ua».

По его словам, это «большая ошибка» думать, что представители президентской партии – политики. Потураев уверен, что победа состоялась благодаря личности Владимира Зеленского.

«Как вы здесь оказались? Вы здесь оказались потому, что избиратель искал людей политической партии "Слуга народа". И ему было все равно, какая фамилия будет указана в этой строке. Эти выборы выиграл Владимир Александрович Зеленский», – подчеркнул политтехнолог.

Досрочные выборы в Верховную раду прошли 21 июля. Их необходимость обусловлена тем, что во время инаугурационной речи 20 мая президент Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента. «Слуга народа» получил 43,16% голосов, а идущая второй «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука довольствуется 13,05%. Третье и четвертое место с небольшим отрывом между собой разделили «Батькивщина» Юлии Тимошенко (8,18%) и «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко (8,1%). В Раду прошла также созданная рок-музыкантом Святославом Вакарчуком партия «Голос», преодолев 5-процентный барьер. Таким образом, соратники Зеленского будут занимать 254 места из 450 в новом парламенте, что является большинством. У «Оппозиционной платформы» – 43 портфеля.