На Коломяжском водитель «Форда» сбил на «зебре» пешехода так, что пострадал сам

В ночь с 30 на 31 июля в Приморском районе Петербурга погиб пешеход. Молодой парень переходил дорогу по «зебре» и угодил под колеса водителя-торопыги.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 23:28 30 июля у дома 19 по Коломяжскому проспекту. По предварительным данным, 46-летний мужчина, двигаясь на автомобиле Ford Mondeo от проспекта Испытателей к проспекту Королева, сбил 19-летнего парня, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате пешеход от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи. Водителя же увезли в больницу в состоянии средней тяжести. «Судя по травмам, не был пристегнут», – отмечает «Дорожный инспектор», добавляя, что за автомобилистом числится несколько неоплаченных штрафов, в том числе и за непропуск пешехода.

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«Водитель говорит, ехал 110, торопился, – пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Влад. – Я лично спрашивал».

«Вчера в 23:10 проезжал это место! Сначала подумал, что перевёртыш, вмятина была на крыше. Начал смотреть по сторонам, увидел тело, на тот момент ещё не прикрытое. Удар, судя по всему, был очень сильный, человека порвало на 2 части. Зрелище не для слабонервных», – добавляет участник группы Илья.