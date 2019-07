«Это моя единственная форма защиты». Трамп объяснил, почему так любит Twitter

Президент США Дональд Трамп в интервью американскому телеканалу C-SPAN заявил, что Twitter помогает ему защититься от ангажированного освещения его работы в американской прессе.

.@SteveScully: "They read the tweets – Do you think that you're a uniter as president?"

President Trump: "If I got fair coverage I wouldn't even have to tweet. It's my only form of defense." pic.twitter.com/3WE790wLYt

— CSPAN (@cspan) 30. Juli 2019