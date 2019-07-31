Губернатор Иркутской области опроверг заявление Росприроднадзора об «экологическом Чернобыле» в регионе

Руководитель Иркутской области Сергей Левченко посчитал «безответственным» заявление главы Росприроднадзора Светланы Радионовой о ситуации на «Усольехимпроме». Она сравнила происходящее на объекте с «экологическим Чернобылем».

«В сегодняшней ситуации бросаться такими фразами – безответственно», – цитирует 31 июля заявление Левченко ТАСС.

По его словам, непонятно, почему его предшественники не занимались утилизацией отходов. Он подтвердил существование связанных с ртутью отходов с предприятия, закончившего деятельность более 40 лет назад.

Левченко подчеркнул, что поставил задачу утилизации, варианты которой излучались все последнее время.

Радионова накануне в комментарии СМИ назвала «Усольехимпром» территорией катастрофы, которая может привести к «экологическому Чернобылю». По ее словам, для разрешении ситуации необходимо принять срочные меры.