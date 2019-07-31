От кроватей посуточно до бассейна в доме – ПСК об эволюции аренды за 200 лет. Часть вторая

Эксперты ГК «ПСК» продолжают рассказ об особенностях аренды в Петербурге за последние 200 лет.

ПСК

Решение XXI века

В конце нулевых на российском рынке появился новый формат – сервисные апартаменты. Наибольшее развитие апартаменты получили с 2016 года, когда обозначился повышенный интерес со стороны инвесторов. Привлекательной стороной стала стоимость квадратного метра, которая в апарт-комплексах обычно ниже, чем в жилых комплексах. Например, в проекте START возле метро «Парнас» цены начинаются от 1,3 млн. руб. А также возможность отдать в доверительное управление свою недвижимость и забыть о поиске арендаторов, ремонте и меблировке. В апарт-комплексах Like и Start у станций метро «Пл. Мужества» и «Парнас» все апартаменты передаются собственникам с отделкой и опцией меблировки под ключ, включая технику и даже текстиль.

Кроме этого, в апарт-комплексах XXI века есть собственный фитнес-центр с бассейном, а также коворкинг и многочисленные сервисы, от химчистки и салонов красоты до ресторанов и банков. И все это в одном здании. О таком уровне жизни, особенно, если провести финансовые параллели, не могли мечтать арендаторы как в XIX веке, так и в XX.

Таким образом молодой сегмент рынка недвижимости вполне заслуженно получил признание и со стороны арендаторов и инвесторов сразу. Сегодня апартаменты разделяются, преимущественно, на бизнес- и комфорт-класс. Однако, определяющую роль играет расположение: окружающая транспортная сеть, парковые зоны, социальные объекты поблизости, комфортный выезд в центр и загород.

В проектах ПСК расположение относительно станций метро и парков рассматривается, как приоритетное. Like, строительство которого завершится уже этой осенью, и START находятся в 5 минутах пешком от метро, возле больших зеленых массивов Выборгского района. Кроме этого, комплекс Like с его закрытым внутренним двором, вариантами планировок и видовыми последними этажами, подходит и для длительного собственного проживания.

Узнать об апартаментах в проектах ГК «ПСК», способах приобретения и акциях для иногородних покупателей можно по телефону (812) 640-38-38 или в формате личной консультации в офисах продаж рядом со строящимися апарт-комплексами.

Справка о компании "ПСК"

Комплекс LIKE – застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", проектная декларация на сайте https://like.house/documents

Апарт-комплекс Start – застройщик ООО "Компания СОЛ", проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/