В Хельсинки «вторичка» подорожала до 265 тыс. рублей за «квадрат»

Цены на вторичную недвижимость в Хельсинки выросли во втором квартале 2019 года на 1,6% в сравнении с аналогичным периодом, тогда как в остальной Финляндии снизились на 1,3%. Об этом 31 июля сообщает Статистический центр страны.

С начала года подорожание в столице составило 2%, в провинции – 0,8%. Больше всего цены выросли в Оулу, Турку и Хельсинки. Так, в самых дорогих районах Хельсинки квадратный метр в квартире с одной спальней стоил 7302 евро (в рублях – 516 тыс.), а в Оулу (Западная Финляндия, четвёртый город страны по населённости) – 2396 евро. В среднем же за «квадрат» вторичного жилья в многоэтажных домах финской столицы просят 3745 евро (265 тыс. в переводе на рубли). При этом со временем разрыв между Хельсинки и остальной страной увеличивается всё больше.

Прошлогодний уровень цен удержался в Эспоо, Лахти и Тампере.