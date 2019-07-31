Проспект Обуховской Обороны не поделили вооружённые водители. Адвокат ограничился одним выстрелом

Автомобилист южных кровей с ножом в руках безуспешно попытался отстоять проезжую часть в Невском районе Петербурга, но нарвался на более «экипированного» противника. Адвокат демонстрацией не ограничился.

Как сообщает ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), около половины пятого вечера 30 июля в дежурную часть полиции обратился 51-летний адвокат Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург», заявивший о стрельбе на дороге. Он рассказал, что оружием решилась перепалка на проспекте Обуховской Обороны, 49, и честно признался, что стрелком был сам.

Полицейским водитель необходимость обороны объяснил ножом, мелькнувшим в руке мужчины южной внешности на Range Rover. Увидев оружие в опасной близости от себя, заявитель выхватил травматический Иж-79 и пальнул в воздух. Предупредительный выстрел заставил оппонента прыгнуть в свой внедорожник и вдавить газ. Адвокат предъявил разрешение на пистолет и от заявления отказался.