Водитель красного BMW X6 сбежал после кувырков на Невском. Его ищет полиция

Водитель красного BMW X6 сбежал после того, как устроил массовое ДТП в центре Петербурга. Полиция занимается его поиском.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, личность водителя перевернувшегося на Невском универсала установить не удалось, так как он сбежал. По данным «Фонтанки», владельцем красного BMW X6 является 46-летний Сергей Картошкин. Он любит внушительные машины, которым ещё с начала нулевых принято уступать дорогу. Это Hummer и Mitsubishi Pajero. Злостным нарушителем 46-летнего мужчину назвать нельзя, но и прилежным автомобилистом тоже. В прошлом он был сотрудником охранной фирмы и гендиректором строительной компании. Был ли он сам за рулем, неизвестно.

В результате ДТП на Невском травмы средней тяжести получила 36-летняя женщина за рулём Ford Kuga. Кроме «Форда», навстречу «БМВ» попались «Мерседес», «Ситроен» и «Опель Корса».

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Напомним, красный BMW вылетел на встречку, двигаясь от Садовой по Невскому проспекту. По пути он собрал несколько машин, а после «прилёг» на середине дороги.