164 штуки: ГИБДД впервые опубликовала полную карту камер на дорогах Петербурга

Госавтоинспеция опубликовала карту с местами размещения технических средств автоматической фотовидеофиксации в Петербурге. На ней пока 164 камеры, но уточняется, что «ресурс находится в стадии наполнения».

На каждую камеру можно кликнуть и узнать, какие нарушения она фиксирует, где именно стоит и является ли стационарной или передвижной. Как заявила 31 июля официальный представитель МВД Ирина Волк, новый раздел предназначен не только для информирования самих участников дорожного движения, но и для разработчиков навигационных приложений, которые смогут руководствоваться полученной информацией в своей деятельности.

Ранее с инициативой не прятать камеры выступил президент Владимир Путин. Ознакомиться с полным перечнем камер в Петербурге и других регионах можно здесь.