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Общество
31.07.2019 11:06
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Две трети россиян считают, что Военно-морской флот РФ – самый сильный в мире

Более чем две трети россиян, а именно 67%, считают Военно-морской флот (ВМФ) России сильнейшим среди флотов ведущих морских держав Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) со ссылкой на данные собственного социологического исследования.

Исследование ВЦИОМ посказывает, что только 40% респондентов считают самым мощным флотом ВМС США, хотя он и самый крупный в мире. Ещё 15% опрошенных назвали сильнейшим флотом планеты ВМС Китая, а 11% – военный флот Великобритании. Россияне также относят к разряду сильных военно-морских держав Японию, Францию, Турцию, КНДР, Германию и Индию.

Подавляющее большинство россиян (89%) убеждены в том, что ВМФ России в состоянии обеспечить защиту морских границ РФ в случае реальной угрозы со стороны других стран, и лишь 6% россиян сомневаются в возможностях отечественного ВМФ по защите страны.

При этом 85% опрошенных считают службу в ВМФ престижной, и больше половины россиян (56%) одобрили бы, если бы их дети или внуки захотели стать морскими офицерами. «В целом сегодня, как и четырнадцать лет назад, почти у каждого пятого из наших сограждан есть друзья, знакомые или родственники, служащие или работающие в ВМФ РФ (17% против 18% в 2005 г.). Чаще всего об этом говорили представители мужской аудитории (26%)», – добавляют авторы соцопроса.

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Инициативный опрос был проведен 26 июля среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

День Военно-морского флота России отмечается в последнее воскресенье июля. В Санкт-Петербурге 28 июля президент РФ Владимир Путин принял главный парад в честь этого праздника.

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