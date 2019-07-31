Избить женщину за сорок рублей. Полиция Петербурга все еще ищет неадекватного пассажира

Предприятие «Горэлектротранс» распространило видеозапись с избиением кондуктора троллейбуса у метро «Ленинский проспект». Лицо агрессора, ударившего женщину, попало в объектив камеры.

Как следует из присланной в редакцию 31 июля записи, после остановки троллейбуса по техническим причинам пассажир в бейсболке начал что-то выговаривать кондуктору и нанес мощный удар в лицо. Женщине потребовалась госпитализация. У нее диагностировали сотрясение мозга.

Смотреть в новом окне Горэлектротранс

Реклама



«Горэлектротранс» подал заявление в 64-й отдел полиции Кировского УМВД. Само событие случилось неделю назад, в ночь на 24 июля. «Видеозапись с камер видеонаблюдения также передана в полицию», – добавили в пресс-службе предприятия.

Агрессию пассажира вызвала просьба пересесть из неисправного троллейбуса в соседний.