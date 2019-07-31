536 человек на место. В какие вузы Петербурга рвутся выпускники
Более 60% поступивших в петербургские вузы – иногородние. В стране завершается приемная кампания: вузы подсчитывают количество поданных заявлений, вычисляют проходные баллы и начинают публиковать первые списки студентов. По предварительным итогам, конкурс на некоторые специальности в Петербурге составил несколько сотен (!) человек на место. «Город 812» изучил, где больше всего хотят учиться вчерашние школьники.
Антон Подгайко/Коммерсантъ
110 баллов из ста возможных
В этом году выпускники могли подать заявления о поступлении сразу в пять вузов, на три специальности в каждом. 26 июля прием заявлений закончился. К 1 августа абитуриенты должны определиться и принести оригиналы документов в выбранное учебное заведение.
Вузы имеют право добавлять к результатам ЕГЭ еще до 10 баллов — за особые достижения выпускников: золотую медаль, спортивные успехи, победы на олимпиадах и т.д. К примеру, за золотой значок ГТО в Политехническом университете Петра Великого дают 10 баллов, а в СПбГУ – всего 1 балл.
В итоге на топовые специальности в престижные вузы проходной балл «на бюджет» может достигать 310 из трехсот возможных (за три ЕГЭ). Трижды стобалльников особенно много поступает в СПбГУ – на направления «Прикладная математика и информатика», «Юриспруденция», «Лингвистика».
Некоторые не столь престижные вузы заманивают высокобалльных выпускников повышенной стипендией. В ЛЭТИ, например, обещают платить первокурсникам, набравшим на ЕГЭ более 285 баллов, по 15 тысяч рублей в месяц. Обычная стипендия – 2100 руб. в месяц.
Понаехали из Москвы
Петербург является главным «центром мобильности» абитуриентов со всей страны: более 60% петербургских первокурсников – иногородние. Для сравнения: в Москве лишь 36% первокурсников – приезжие. Такие данные приводит рейтинговое агентство RAEX.
Петербургский госуниверситет опубликовал собственную статистику по абитуриентам-2019. Доля иногородних там оказалась выше 80%. Больше всего желающих учиться в СПбГУ прибыло из Краснодарского края, Свердловской, Челябинской областей, Татарстана, Башкортостана и Москвы.
Сами петербуржцы уезжают на учебу в другие города неохотно – таких всего 18%.
Поступать в Петербург едут в основном из-за того, что здесь проще пробиться «на бюджет» и платное обучение стоит дешевле, чем в Москве. По информации RAEX, в гуманитарных и экономических вузах доля платных студентов, как правило, выше, чем бюджетных. В медицинских вузах соотношение примерно 50/50. В технических – наоборот: студентов, обучающихся на бюджетной основе больше, чем платников.
По данным портала «Вузотека», обучение на самой дорогой в Петербурге специальности – «Международный менеджмент» – в СПбГУ стоит в год 485 100 рублей (данные за 2018-й). На втором месте «Востоковедение и африканистика» в петербургском НИУ ВШЭ – 390 тысяч рублей.
Лечить и управлять
В настоящий момент в Петербурге подводят первые итоги приемной кампании. По данным комитета по науке и высшей школе, количество бюджетных мест в вузах города (27 тысяч) в 2019 году превысило количество выпускников школ (25,4 тысячи). Несмотря на кажущийся избыток бюджетных мест, конкурс на некоторые специальности в вузах достигает астрономических цифр.
Учебные заведения обязаны публиковать сведения о поданных заявлениях и количестве бюджетных мест по каждому направлению обучения. На основе этих данных «Город 812» составил выборочный рейтинг петербургских вузов и специальностей, сравнив их по степени ажиотажа, вызываемого у абитуриентов.
Наибольший спрос – на специальности, связанные с программированием, управленческой деятельностью, медициной. По-прежнему популярны пиар и юриспруденция.
Максимальный конкурс, который удалось обнаружить, – 536 человек на место – зафиксирован в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете, на специальность «Государственное и муниципальное управление».
На второй позиции – специальность «Стоматология» в СЗГМУ им. Мечникова, конкурс – 313 человек на место. ТОП-3 завершает направление «Реклама и связи с общественностью» в Политехе — 120 человек на место.
В СПбГУ самый высокий конкурс – на «Современное программирование», он составил почти 60 человек на место.
Среди вузов наиболее востребованным оказался СПбГЭУ – более 42 человек на место. Второе и третью позицию заняли медицинские университеты. Это предварительные данные. После того, как абитуриенты принесут в вузы оригиналы документов, можно будет судить об окончательных цифрах.
Три дня до приказа
По мнению профессора Игоря Максимцева, ректора Санкт-Петербургского государственного экономического университета, для оценки конкурса в вузы правильнее пересчитывать реальных абитуриентов, а не заявления.
— Каждый ребенок мог одновременно подать копии документов на три направления подготовки в одном вузе. К нам пришли почти девять тысяч человек на 637 бюджетных мест — это соотношение показывает реальный конкурс. А заявлений на поступление было подано в три раза больше — порядка 27 тысяч штук. Эта цифра учитывается в статотчетности, но практически она ни о чем не говорит, — полагает Игорь Максимцев.
Самые популярные направления в Петербургском экономическом университете — «Таможенное дело», «Экономическая безопасность», «Государственное и муниципальное управление». Последняя специальность стала рекордной по количеству поданных заявлений: на три бюджетных места (одно из которых занято по квоте) подали документы 1072 человека.
По словам Игоря Максимцева, в СПбГЭУ всегда высокий конкурс: в прошлом году был 13 человек на место, в этом году будет не меньше. Особых потрясений от нынешней приемной кампании ректор Максимцев не ожидает.
К 3 августа все вузы Петербурга должны издать приказы о зачислении первой волны абитуриентов.
Конкурс в вузы Петербурга
(количество бюджетных мест, количество завлений, количество человек на одно место)
Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. Лесгафта
Кол-во бюджетных мест — 1660
Кол-во заявлений — 2985
Конкурс, человек на место — 1,8
Санкт-Петербургский горный университет
Кол-во бюджетных мест — 1554
Кол-во заявлений — 6217
Конкурс, человек на место — 4
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет — ЛЭТИ
Кол-во бюджетных мест — 1636
Кол-во заявлений — более 7200
Конкурс, человек на место — более 4,4
Санкт-Петербургский архитектурно-строительный университет — СПбГАСУ
Кол-во бюджетных мест — 902
Кол-во заявлений — 4285
Конкурс, человек на место — 4,8
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики — ИТМО
Кол-во бюджетных мест — 1115
Кол-во заявлений — 10 073
Конкурс, человек на место — 9
Санкт-Петербургская государственная
художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица
Кол-во бюджетных мест — 272
Кол-во заявлений — 2718
Конкурс, человек на место — 10
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург
Кол-во бюджетных мест — 540
Кол-во заявлений — 6155
Конкурс, человек на место — 11,4
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого — Политех
Кол-во бюджетных мест — 2693
Кол-во заявлений — 44 604
Конкурс, человек на место — 16,6
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет – СПбГМТУ («Корабелка»)
Кол-во бюджетных мест — 961
Кол-во заявлений — 17 236
Конкурс, человек на место — 17,9
Санкт-Петербургский государственный университет — СПбГУ
Кол-во бюджетных мест — 2009
Кол-во заявлений — 39 418
Конкурс, человек на место — 19,6
Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова — СЗГМУ
Кол-во бюджетных мест — 208
Кол-во заявлений — 5816
Конкурс, человек на место — 28
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика Павлова
Кол-во бюджетных мест — 203
Кол-во заявлений — 7812
Конкурс, человек на место — 38,5
Санкт-Петербургский государственный экономический университет — СПбГЭУ
Кол-во бюджетных мест — 637
Кол-во заявлений — более 27 000
Конкурс, человек на место — более 42,4