Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+12°C
/ Завтра: +16
$ 63.38р
70.60р
11:28 31.07.2019
Расширенный поиск

Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
31.07.2019 10:26
Печать

От кроватей посуточно до бассейна в доме – ПСК об эволюции аренды за 200 лет. Часть первая

Эксперты ГК «ПСК» рассказали, как развивалась аренда жилой недвижимости на протяжении веков, как рос комфорт и почему современные апартаменты пользуются популярностью

От кроватей посуточно до бассейна в доме – ПСК об эволюции аренды за 200 лет. Часть первая

pixabay.com

Доходный XIX и коммунальный XX век

Бурный рост промышленности в XIX веке, как локомотив прогресса, тянул за собой развитие городов. Покорять Петербург приезжали рабочие и вчерашние крепостные, разбогатевшие купцы и гражданские служащие и их семьи. И всем требовалось жильё.

До революции купить квартиру в Петербурге было почти невозможно. Столичные жители либо строили особняки, что требовало больших инвестиций, либо снимали квартиру в доходном доме. У менее обеспеченных слоев населения средств хватало лишь на комнату или лишь на угол в комнате, за которые порой отдавали половину всего дохода.

Строительный бум XIX в., а заодно и привычный нам сегодня вид Петербурга, сформировали предприимчивые и состоятельные граждане. Как таковых строительных компаний тогда не было. Нанимались архитекторы, затем рабочие, вкладывался личный капитал и, как сегодня растут районы новостроек, так и тогда в Северной столице появлялись доходные дома, ориентированные на самые разные классы и населения.

Впрочем, тогда мало кто из владельцев уделял серьезное внимание единству социального статуса жильцов. Иногда такой дом и вовсе представлял собой срез классового общества тех времен в отдельно взятом здании. Первый и второй этажи сдавались под коммерцию и конторы. Третий этаж занимали банкиры, промышленники, аристократы (из числа тех, кто ещё пока не обзавелся собственным особняком), выше жила интеллигенция, а под самой крышей – студенты и мелкие чиновники. Но были и совсем, как сказали бы сегодня, бюджетные варианты. В таких домах речь шла не то, что об аренде угла, даже кровати могли сдаваться посменно – на ночь и на день. Что-то вроде хостелов, но при полном отсутствии сервиса, даже на уровне тех лет.

В одном доме проживало от 50 до 500 человек. Домовладелец мог рассчитывать на среднюю доходность примерно в 9%, что в общем-то неплохо, хоть и отличается от современных программ доходности в апарт-комплексах.

Стоимость тогда найма определялась не метражом, а количеством проживающих человек. Локация, безусловно, всегда определяла статус. Чем ближе к центру, тем арендная плата была выше. Например, пятикомнатная квартира на Литейном проспекте обходилась семье из 4-5 человек в 850 руб. в год. Или порядка 900 000 руб., в пересчете на современные деньги. Причем, «коммуналка» в виде отопления и услуг горничной оплачивалась отдельно.

Дома с горячей водой, санузлами, электричеством и лифтами стали появляться на рубеже XIX-XX вв. Их появление должно было перевернуть рынок, но революционеры успели перевернуть политический строй раньше. Жилой фонд города был национализирован, квартиры подверглись перепланировкам, уплотнению, и началась эпоха коммуналок. Которая, к слову, не закончилась до сих пор.

Советский период притормозил развитие частной аренды, предложив общежития в ответ на массовый спрос. В это время планировались и строились дома без кухонь, дома для отдельных категорий граждан, например, для научных работников, и прочие экспериментальные форматы. Но всё завершилось возвращением на исходные позиции столетней давности.

В конце XX в. понятие арендного жилья вернулось. В 90-е годы рынок недвижимости работал откровенно стихийно: субаренда и отсутствие договоров, обветшалые квартиры и менявшиеся от месяца к месяцу цены – реалии тех времён. Кроме этого практиковалось заселение со своей мебелью, внезапные проверки квартиры, попытки провести ремонт за счет арендаторов и тому подобное. В худших случаях деньги уходили мошенникам и наниматель оставался без крыши над головой.

Продолжение следует…

Реклама


Справка о компании "ПСК"

 

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
LEGENDA Intelligent Development
31.07.2019 09:49

Решайся быстрее – покупай выгоднее

При принятии решения о приобретении квартиры в проектах «Московский, 65», «LEGENDA Героев» и II очереди «LEGENDA Комендантского» в течение 7 дней после первого обращения в офис продаж компании покупатели смогут воспользоваться специальными условиями от застройщика.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
30.07.2019 18:00

ЖК «Образцовый квартал 5» подтверждает класс комфорта

Принято считать, что в малоэтажке лифт не нужен. Однако сегодня подъёмный механизм – не только удобство, но проявление уважения к жильцу. Наличие лифта придаёт статус жилому объекту и повышает его класс комфорта.
фото предоставлено компанией ГК «Ленстройтрест»
30.07.2019 17:12

В микрорайоне Янино открылось пожарное депо

Голландский квартал «Янила» от компании «Ленстройтрест» отныне может по праву гордиться бравыми высокопрофессиональными пожарными, которые «поселились» неподалеку от квартала. На улице Ясная в микрорайоне Янино состоялось официальное открытие пожарной части №149 «ОГПС Всеволожского района «КГУ «Леноблпожспас».
LEGENDA Intelligent Development
29.07.2019 17:13

Паркинг в комплекте с квартирой

Для покупателей жилья в строящихся проектах застройщика действует специальное предложение: при покупке квартиры — паркинг в комплекте.
«Аквилон Инвест»
29.07.2019 16:46

Редевелопмент территории Петмола в Адмиралтейском районе завершат к 2022 году

В июле началось освоение земельного участка, расположенного у метро «Фрунзенская».
Glorax Development
29.07.2019 15:54

Продолжается монтаж шпиля в жилом комплексе Golden City

Масштабный проект компании Glorax Development на намывных территориях Васильевского острова Golden City в скором времени обретёт архитектурную доминанту – золотой шпиль. На сегодняшний день в VI квартале Golden City завершена установка 3 яруса конструкции.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
29.07.2019 15:30

Александр Беглов посетил школу на пр. Космонавтов, которую строит «Эталон ЛенСпецСМУ»

Врио Губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов провел плановый объезд строящихся объектов инфраструктуры Пушкинского и Московского районов Санкт-Петербурга, среди которых была школа на проспекте Космонавтов.
Фото предоставлено пресс-службой «Главстрой Санкт-Петербург»
29.07.2019 13:13

Александр Беглов осмотрел построенные в ЖК «Северная долина» социальные объекты

«Главстрой Санкт-Петербург», входящий в Группу компаний «Главстрой», сообщает о визите временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова на площадки шестого детского сада и третьей школы в жилом комплексе «Северная долина». Новые социальные объекты планируется открыть в сентябре.
Setl Group
29.07.2019 12:44

Дорожки из террасной доски и площадки для отдыха украсили берег ЖК «Невские паруса»

Берег у жилого комплекса комфорт-класса «Невские паруса» превратился в уютное место для прогулок и отдыха. Девелопер Setl Group реализовал здесь проект рекреационной зоны, сохранив первозданную красоту и уникальность живописной территории, где Нева делает крутой поворот.
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
29.07.2019 12:32

Третий детский сад в «Новом Оккервиле» будет готов в 2020 году

Пристроенный детский сад в 6-й очереди жилого комплекса «Новый Оккервиль» будет готов в 2020 году. К лету 2020-го его планируется оборудовать и передать на баланс Всеволожского района, который, в свою очередь, рассчитывает открыть его в сентябре того же года.
ГК «Полис Групп»
29.07.2019 11:51

Монолитный каркас ЖК «Полис на Московской» полностью готов

ГК «Полис Групп» продолжает строительство жилого квартала «Полис на Московской» рядом с площадью Победы и Пулковским парком.
предоставлено компанией АО "Концерн Энерготехнологии"
29.07.2019 11:00

Все для интерьера и ремонта в «Кубатуре»

Масштабное строительство в Купчино давно интригует петербуржцев и жителей Ленобласти. Что же там готовится? Открываем секрет.