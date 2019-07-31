От кроватей посуточно до бассейна в доме – ПСК об эволюции аренды за 200 лет. Часть первая

Эксперты ГК «ПСК» рассказали, как развивалась аренда жилой недвижимости на протяжении веков, как рос комфорт и почему современные апартаменты пользуются популярностью

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Доходный XIX и коммунальный XX век

Бурный рост промышленности в XIX веке, как локомотив прогресса, тянул за собой развитие городов. Покорять Петербург приезжали рабочие и вчерашние крепостные, разбогатевшие купцы и гражданские служащие и их семьи. И всем требовалось жильё.

До революции купить квартиру в Петербурге было почти невозможно. Столичные жители либо строили особняки, что требовало больших инвестиций, либо снимали квартиру в доходном доме. У менее обеспеченных слоев населения средств хватало лишь на комнату или лишь на угол в комнате, за которые порой отдавали половину всего дохода.

Строительный бум XIX в., а заодно и привычный нам сегодня вид Петербурга, сформировали предприимчивые и состоятельные граждане. Как таковых строительных компаний тогда не было. Нанимались архитекторы, затем рабочие, вкладывался личный капитал и, как сегодня растут районы новостроек, так и тогда в Северной столице появлялись доходные дома, ориентированные на самые разные классы и населения.

Впрочем, тогда мало кто из владельцев уделял серьезное внимание единству социального статуса жильцов. Иногда такой дом и вовсе представлял собой срез классового общества тех времен в отдельно взятом здании. Первый и второй этажи сдавались под коммерцию и конторы. Третий этаж занимали банкиры, промышленники, аристократы (из числа тех, кто ещё пока не обзавелся собственным особняком), выше жила интеллигенция, а под самой крышей – студенты и мелкие чиновники. Но были и совсем, как сказали бы сегодня, бюджетные варианты. В таких домах речь шла не то, что об аренде угла, даже кровати могли сдаваться посменно – на ночь и на день. Что-то вроде хостелов, но при полном отсутствии сервиса, даже на уровне тех лет.

В одном доме проживало от 50 до 500 человек. Домовладелец мог рассчитывать на среднюю доходность примерно в 9%, что в общем-то неплохо, хоть и отличается от современных программ доходности в апарт-комплексах.

Стоимость тогда найма определялась не метражом, а количеством проживающих человек. Локация, безусловно, всегда определяла статус. Чем ближе к центру, тем арендная плата была выше. Например, пятикомнатная квартира на Литейном проспекте обходилась семье из 4-5 человек в 850 руб. в год. Или порядка 900 000 руб., в пересчете на современные деньги. Причем, «коммуналка» в виде отопления и услуг горничной оплачивалась отдельно.

Дома с горячей водой, санузлами, электричеством и лифтами стали появляться на рубеже XIX-XX вв. Их появление должно было перевернуть рынок, но революционеры успели перевернуть политический строй раньше. Жилой фонд города был национализирован, квартиры подверглись перепланировкам, уплотнению, и началась эпоха коммуналок. Которая, к слову, не закончилась до сих пор.

Советский период притормозил развитие частной аренды, предложив общежития в ответ на массовый спрос. В это время планировались и строились дома без кухонь, дома для отдельных категорий граждан, например, для научных работников, и прочие экспериментальные форматы. Но всё завершилось возвращением на исходные позиции столетней давности.

В конце XX в. понятие арендного жилья вернулось. В 90-е годы рынок недвижимости работал откровенно стихийно: субаренда и отсутствие договоров, обветшалые квартиры и менявшиеся от месяца к месяцу цены – реалии тех времён. Кроме этого практиковалось заселение со своей мебелью, внезапные проверки квартиры, попытки провести ремонт за счет арендаторов и тому подобное. В худших случаях деньги уходили мошенникам и наниматель оставался без крыши над головой.

Продолжение следует…

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