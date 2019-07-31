Петербуржец хорошо отметил день рождения. Из квартиры его увезли с пулей в черепе

Шутка на дне рождения едва не закончилась трагедией в Курортном районе Петербурга. 51-летний именинник решил разрядить обстановку и устроил шоу с травматическим пистолетом. Итог напугал гостей.

По данным «Фонтанки», празднование проходило в одной из квартир дома 5 по улице Воскова в Сестрорецке. Мужчина, разменявший очередной год своей жизни, прилично выпил и заскучал. В определённый момент он схватился за свой «Макаров». Врачи скорой нашли именинника истекающим кровью. Резиновая пуля прошла сквозь язык и застряла в черепе.

Лицензия на оружие истекает через три недели. Вероятно, житель Сестрорецка нескоро сможет получить новую.