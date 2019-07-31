Китай запретил вывески на арабском языке и исламские символы

Китайские власти ужесточили правила оформления ресторанов и магазинов, поставив под запрет все вывески на арабском и символы, которые могут относиться к исламским образам.

«Кампания против арабской письменности и исламских образов знаменует собой новый этап развития, который набирает обороты с 2016 года и направлен на обеспечение соответствия религий основной культуре Китая», – сообщает 21 июля агентство Reuters.

Китай, где проживает 20 миллионов мусульман, вводит запрет, в частности, на слово «халяль» на заведениях и полумесяц. Многие лавки в Пекине последовали рекомендациям властей, поменяв вывески на китайские или просто закрыв арабские слова.

Несмотря на декларируемую свободу вероисповедания, после беспорядков 2009 года центральное правительство ввело целый ряд ограничений. Например, мечети должны были поменять купол на традиционную китайскую крышу-пагоду. Международные организации заявляют о создании концентрационных лагерей в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где преимущественно проживают приверженцы ислама. Правительство считает, что такие меры нужны для социализации граждан.

Национальная комиссия по этническим вопросам Китая никак не прокомментировала информацию о запрете арабского языка и символов ислама.