В США суд отклонил иск Демократической партии о возможном сговоре России и штаба Трампа на выборах

Суд южного округа Нью-Йорка отклонил иск Демократической партии, которая обвиняла предвыборный штаб Дональда Трампа, WikiLeaks и власти России в сговоре с целью повлиять на президентские выборы 2016 года.

Суд постановил, что Россия не может быть привлечена к ответственности по закону об иммунитете иностранных государств. Остальные ответчики защищены Первой поправкой к Конституции США, передает 31 июля телеканал «Дождь» со ссылкой на судебные документы.

Судья подчеркнул, что комитет Демпартии не предоставил фактов, доказывающих, что ответчики, кроме России, причастны к взлому серверов и краже информации.

Дональд Трамп назвал решение суда «большим событием», исходящим от «очень уважаемого судьи», которого назначил бывший президент США Билл Клинтон. Он добавил, что «охота на ведьм заканчивается».

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Национальный комитет Демократической партии США подал иск к России, штабу Трампа и WikiLeaks в апреле 2018 года. Среди ответчиков также были указаны российская военная разведка – ГРУ – и бизнесмены Араз и Эмин Агаларовы. Демпартия требовала признать, что ответчики вошли в сговор для того, чтобы взломать их компьютерную сеть и похитить информацию, тем самым оказав влияние на результаты выборов. Она требовала многомиллионную компенсацию за ущерб.