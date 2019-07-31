Красный «БМВ» собрал машины на Невском. Водитель решил поехать по встречке, одумался и совершил переворот

Очередной «БМВ» стал главным героем серьёзного ДТП в центре Петербурга утром 31 июля. Красный X6 вылетел на встречную полосу и собрал, по заявлениям очевидцев, порядка семи машин. После автомобиль цвета «красный металлик» прилёг на бок посреди проезжей части.

Авария произошла на Невском проспекте, недалеко от того места, где он пересекается с Садовой улицей. Судя по видео, опубликованному в соцсетях, водитель «БМВ» уже на перекрёстке начал смещаться в сторону встречной полосы. Резко вывернув руль, водитель на машине исполнил кувырок.

По данным «Фонтанки», владелец красного BMW X6 любит внушительные машины, которым ещё с начала нулевых принято уступать дорогу. Это Hummer и Mitsubishi Pajero. Злостным нарушителем 46-летнего мужчину назвать нельзя, но и прилежным автомобилистом тоже. В прошлом он был сотрудником охранной фирмы и гендиректором строительной компании. Был ли он сам за рулем, неизвестно.

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Напомним, зимой этого года BMW влетел на тротуар Невского проспекта, насмерть сбил двоих людей и троих покалечил. Среди погибших оказался иностранец. Водитель тогда признался, что был «под шариками».

В апреле ещё один «немец» въехал в толпу гуляющих на перекрёстке Невского и набережной Фонтанки. Пострадали шестеро, в том числе и ребёнок.