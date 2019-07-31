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Общество
31.07.2019 09:47
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СМИ: Украинских моряков могут вернуть на родину до октября. Киев готов предоставить письменные гарантии

Арестованные после инцидента в Керченском проливе украинские моряки могут вернуться на родину уже до октября. Такое предположение высказал адвокат украинского экипажа Николай Полозов.

По словам Полозова, Киев в письменной форме заверил Следственное управление Федеральной службы безопасности России, что моряки после освобождения будут принимать участие в судебных и следственных действиях, пишет 31 июля газета «Известия». В июне с таким предложением выступило Министерство иностранных дел России. Источник в дипломатических кругах заявил изданию, что во внешнеполитическом ведомстве «от своих слов не отказывались».

Адвокат отметил, что в случае удовлетворения прошения моряков освободят из-под стражи, а отказ можно обжаловать. Решение должно быть получено в течение трех дней. Защитник также напомнил, что между Россией и Украиной действует не денонсированное соглашение об оказании правовой помощи, поэтому проблем с участием моряков в следственном и судебном процессах возникнуть не должно.

Ранее уполномоченные по правам человека в России и Украине Татьяна Москалькова и Людмила Денисова обменялись списками украинцев и россиян, находящихся в тюрьмах и СИЗО двух стран. Вопрос обмена стал одной из тем телефонных переговоров президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского, который состоялся 11 июля по инициативе Киева.

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Инцидент в Керченском проливе произошел в ноябре минувшего года. Три корабля ВМС Украины, по утверждению ФСБ, вошли в территориальные воды России и не реагировали на предупредительные сигналы. В итоге с применением огня суда были захвачены, 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности) арестованы. Лефортовский суд 17 июля на три меясца продлил им срок содержания под стражей.

Киев назвал действия Москвы агрессией. Россия настаивает, что со стороны Украины была предпринята провокация.

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