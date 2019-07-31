Происшествия
От топора клиента «БКС» пострадали директор, зам и менеджер. Последнего госпитализировать не пришлось
Трое сотрудников ООО «БКС» пострадали от топора клиента днём 30 июля. «Фонтанке» удалось выяснить новые подробности «делового разговора», после которого трейдеры были отправлены в больницу.
По данным издания, кульминация конфликта в бизнес-центре «Лидер» на площади Конституции, 7, наступила около 11.30. Полиция приехала очень быстро – через 2 минуты после звонка. Просмотр записей видеокамер и опрос очевидцев показал, что 47-летний Александр Скрипкин после не завершившегося ничем разговора начал бить топором директора «БКС» Чепеленко, его заместителя по фамилии Кузовлёв и их подчинённого Петросяна.
Характер травм у первых двух (а это рубленые раны спины) говорит о том, что директор и зам бегали от вспылившего клиента по кабинету. Рядовой специалист, возможно, пытался закрыться руками. В итоге Чепеленко и Кузовлёв были госпитализированы в тяжёлом состоянии, Петросян с пораненным пальцем на левой руке был отпущен домой после оказания первой помощи.
Скрипкин покинул место преступления, но вскоре был задержан. В ночь на 31 июля в отношении него СК по Петербургу возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство двух лиц.
Ранее «Фонтанка» писала о личности владельца топора. Это мужчина без судимостей, имеет семью.
Справка:
ООО «БКС», которым руководит Чепеленко, судя по сайту, предлагает «услугу инвестиционного планирования, включающего корректировку плана и минимизацию возможных рисков». Представляет себя «молодым, динамично развивающимся брендом на рынке финансового консалтинга и планирования». Из описания можно сделать вывод, что создали компанию несколько профессионалов рынка финуслуг.
«БКС» предлагает заключить договор инвестирования, то есть передать собственные средства профессиональным трейдерам, которые берут деньги в управление и обещают приумножить капитал. Как правило, риски клиентов мало защищены. Если собственных средств не хватает, физическому лицу предлагается взять кредит, который будет погашаться через заработанное с помощью трейдеров. В обоих случаях бывают осечки.
Судя по опубликованным в ГАС «Правосудие» судебным решениям, в которых упоминаются очень похожие по роду деятельности компании, на практике кредиты выдаются под залог недвижимости, а если торги не принесли доход, то задолженность, процент за пользование займом и неустойки взыскиваются с самого клиента.
Информации о Чепеленко в Интернете много. Его знают как трейдера, финансового посредника, лектора.