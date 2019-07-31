От топора клиента «БКС» пострадали директор, зам и менеджер. Последнего госпитализировать не пришлось

Трое сотрудников ООО «БКС» пострадали от топора клиента днём 30 июля. «Фонтанке» удалось выяснить новые подробности «делового разговора», после которого трейдеры были отправлены в больницу.

По данным издания, кульминация конфликта в бизнес-центре «Лидер» на площади Конституции, 7, наступила около 11.30. Полиция приехала очень быстро – через 2 минуты после звонка. Просмотр записей видеокамер и опрос очевидцев показал, что 47-летний Александр Скрипкин после не завершившегося ничем разговора начал бить топором директора «БКС» Чепеленко, его заместителя по фамилии Кузовлёв и их подчинённого Петросяна.

Характер травм у первых двух (а это рубленые раны спины) говорит о том, что директор и зам бегали от вспылившего клиента по кабинету. Рядовой специалист, возможно, пытался закрыться руками. В итоге Чепеленко и Кузовлёв были госпитализированы в тяжёлом состоянии, Петросян с пораненным пальцем на левой руке был отпущен домой после оказания первой помощи.

Скрипкин покинул место преступления, но вскоре был задержан. В ночь на 31 июля в отношении него СК по Петербургу возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство двух лиц.

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Ранее «Фонтанка» писала о личности владельца топора. Это мужчина без судимостей, имеет семью.