Лесные пожары в Красноярском крае начали тушить с воздуха. Их число растет каждые сутки

Авиацию задействовали в тушении пожаров в Красноярском крае. На месте работают самолеты МЧС России.

«Самолет Бе-200 МЧС России совершил первый вылет на тушение лесных пожаров в Богучанский район Красноярского края. Произведено три слива воды на кромку сложного лесного пожара», – сообщает 31 июля пресс-служба регионального минлесхоза.

Решение использовать самолеты принято на совещании главы региона Александра Усса с руководством МЧС России, Рослесхоза и «Авиалесоохраны».

По информации «Интерфакса», в Красноярск для контроля над ситуацией в связи с пожарами приедет глава Министерства природы Дмитрий Кобылкин.

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По данным краевого лесопожарного центра, в регионе зарегистрированы 115 лесных пожаров на общей площади – 1 068 713,2 га. В тушении принимают участие 600 человек, задействовано 27 единиц техники. Отметим, что количество растет, минувшим днем сообщалось о 99 пожарах.

На всей территории Красноярского края и Иркутской области, а также в части Бурятии ввели режим ЧС.