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Доброе дело
31.07.2019 10:16
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В Петербурге пройдёт Boutique Sale в поддержку людей с онкозаболеваниями

Седьмой по счёту Boutique Sale пройдёт в Петербурге. На нём посетители смогу приобрести модные вещи от российских дизайнеров и помочь подопечным Благотворительного фонда AdVita («Ради жизни») – взрослым и детям с онкологическими заболеваниями.

Модная распродажа состоится со 2 по 4 августа в креативном пространстве «Севкабель Порт». Для неё свои вещи предоставили более 100 российских дизайнеров, среди которых Tatyana Parfionova, Ianis Chamalidy, JM Studio, Natali Leskova и многие другие.

Кроме того, на маркете можно будет сделать экспресс-макияж или пройти курс фэшн-иллюстрации. Для этого нужно заранее записаться на сайте мероприятия.

Отметим, что в ходе прошлого Boutique Sale удалось собрать более 350 тысяч рублей. Эти деньги были направлены на лечение шестерых подопечных БФ AdVita – фонд приобрёл дорогостоящие лекарственные препараты.

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