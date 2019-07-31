Пожар на Таллинском не задел помещения фитнес-клуба, но тренировки клиентам придётся отложить

Пожар в торговом комплексе «Далпорт Сити» на Таллинском шоссе (территория Ломоносовского района Ленобласти), потушен. Обгорело 40 квадратных метров в одном из павильонов.

Как рассказали «Фонтанке» 31 июля в ГУ МЧС России по Ленобласти, огонь полыхал не в Fitness House, который расположен в здании. Тем не менее в самом фитнес-клубе нашему корреспонденту ранее сообщили, что пока спортзал не работает.

Огонь в ТЦ был замечен около половины пятого утра, в начале восьмого пожарные уже ликвидировали горение.