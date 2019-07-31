К участникам митинга в Москве пришли с обысками и ранним утром увезли на допрос в СК

Обыски проводит московская полиция после беспорядков на несанкционированной акции оппозиции.

Как сообщает «ОВД-Инфо», ранним утром 31 июля следователи пришли домой к руководителю движения «Левый блок» Василию Кузьмину, а также к участнику несанкционированного митинга у московской мэрии Сергею Фомину.

По данным правозащитников, обыск у Кузьмина закончился около пяти утра, после чего его повезли на допрос в Следственный комитет. У него изъяли компьютер.

В минувшую субботу, 27 июля, в Москве прошел митинг, который не был согласован со столичными властями. По данным прокуратуры, в соцсетях распространялись призывы приходить на несанкционированную акцию к дому 13 по Тверской улице, где находится правительство Москвы. Ее организовали оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей. Полиция сообщала, что на незаконной акции 27 июля были задержаны 1074 человека за различные правонарушения, что стало рекордом за последние годы. В автозаках уехали, в том числе, Иван Жданов, Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков. Их, а также ещё 11 человек накануне митинга организаторами называла прокуратура.

Реклама



В ЕС в масштабе зачистки демонстрантов увидели подрыв конституционных прав граждан. Мэр Москвы Сергей Собянин рвение полицейских оценил положительно.

Столичный СК возбудил уголовное дело по факту организации массовых беспорядков и участии в них. СК также подтвердил, что расследует уголовное дело о нападении на представителей власти и проводит «ряд процессуальных проверок» по этой статье.