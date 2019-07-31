Снега в Петербурге не было. Но самый холодный день июля наступил

Снега в Петербурге быть не могло. Такой вердикт после «сенсационных» вечерних новостей вынес главный городской синоптик Александр Колесов.

– Это исключено, этого не может быть. У нас не такая воздушная масса, чтобы пошел снег. Даже для града не было активной конвекции. Сейчас в Петебурге царит осенняя погода с моросящими дождями. При этом снега не было нигде – ни в Мурманской, ни в Архангельской областях, – рассказал «Фонтанке» специалист утром 31 июля.

Также Колесов отметил, что наступившая среда станет самым холодным днём июля в городе. Днём воздух едва прогреется до 12 градусов (пока, по данным Северо-Западного гидромета, в городе всего 9 градусов тепла), однако в последующие дни ситуация начнёт меняться, и тепло будет возвращаться в Петербург постепенно.

В Москве сегодня тоже холодно: в столице побит 70-летний погодный антирекорд.

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Напомним, накануне многие городские СМИ рассказали о том, что в Петербурге в разгар лета пошёл снег.