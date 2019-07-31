Тренировка - огонь! На Таллинском шоссе загорелся Fitness House

Фитнес-клуб горит в Ломоносовском районе Ленобласти утром 31 июля. Держателям абонементов придётся отложить занятия спортом или искать другое место.

Дым повалил из окон клуба Fitness House на Таллинском шоссе 40А в Горелово. Как рассказали «Фонтанке» в сервисном центре, пожар стал причиной временного закрытия клуба. Когда он откроется, пока не ясно. О масштабах последствий возгорания в центральном офисе ничего не знают.

Напомним, утром 24 мая пожарных вызывали в Fitness House на Софийской улице. В бассейне клуба произошло короткое замыкание.