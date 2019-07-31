Происшествия
Sukhoi Superjet 100 не долетел до Тюмени и экстренно сел в Самаре. У самолета возникли проблемы с двигателем
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» экстренно сел в Самаре в ночь на 31 июля. Во время полета у лайнера возникла неисправность, которая потребовала срочной посадки.
Sukhoi Superjet 100 выполнял рейс из Краснодара в Тюмень. Во время полета у него возникла неисправность левого двигателя, — сообщила 63.RU помощник Куйбышевского транспортного прокурора Кристина Кулик.
На борту находилось 97 пассажиров. Никто не пострадал. Люди вылетят в Тюмень на другом самолете.
«На этом борту они точно не полетят», — добавили в прокуратуре.
Справка:
В мае принадлежащий «Аэрофлоту» самолёт Sukhoi Superjet 100 сообщением Москва – Мурманск вынужденно вернулся в Шереметьево из-за технической неисправности. При жесткой посадке у борта подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Огонь перекинулся на фюзеляж. Из 78 человек на борту погиб 41.