Sukhoi Superjet 100 не долетел до Тюмени и экстренно сел в Самаре. У самолета возникли проблемы с двигателем

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» экстренно сел в Самаре в ночь на 31 июля. Во время полета у лайнера возникла неисправность, которая потребовала срочной посадки.

Sukhoi Superjet 100 выполнял рейс из Краснодара в Тюмень. Во время полета у него возникла неисправность левого двигателя, — сообщила 63.RU помощник Куйбышевского транспортного прокурора Кристина Кулик.

На борту находилось 97 пассажиров. Никто не пострадал. Люди вылетят в Тюмень на другом самолете.

«На этом борту они точно не полетят», — добавили в прокуратуре.