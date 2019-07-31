Происшествия
В Тюменской области взрыв газа разрушил жилой дом. Погибли двое
Частный дом разрушил взрыв бытового газа в поселке Боровский Тюменской области 31 июля. Под завалами нашли тела двоих погибших
Информация о ЧП в доме 44 по Набережной улице поступила спасателям около 03.00 мск, сообщает ТАСС.
«Был пожар, его потушили, при разборе завалов были обнаружены тела мальчика десяти лет и мужчины», — сказали в пресс-службе.
Пожар в течение часа тушили 56 спасателей, которые также использовали 22 единицы спецтехники. По факту случившегося проводится проверка.