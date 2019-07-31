Россиянам разрешили брать ипотечные каникулы. Не платить можно до шести месяцев

Россияне смогут брать ипотечные каникулы на срок до шести месяцев. Закон, который в мае подписал президент страны Владимир Путин, вступил в силу 31 июля.

Сократить или приостановить платежи смогут заемщики, которые оказались безработными, получили инвалидность или же временную нетрудоспособность при условии, что такая ситуация продолжается более двух месяцев. Аналогичным образом смогут поступить те, у кого упали доходы или же увеличилось число иждивенцев. Приостановка выплат в этих случаях не будет считаться просрочкой и не отразится на кредитной истории, но общая сумма по процентам возрастет.

Ограничение в законе предусмотрено лишь для размера кредита. Паузу в выплатах смогут взять только те заемщики, чей долг не превышает 15 миллионов рублей.