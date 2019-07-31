«Профессор Молчанов» подошел к терпящей бедствие в Белом море яхте

Научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» подошло к месту в Белом море, где находится яхта «Крейсер», подавшая сигнал бедствия во вторник утром. Об этом ТАСС сообщил дежурный капитан-координатор морского спасательного подцентра «Архангельск».

«"Профессор Молчанов" дошел до места, где находится яхта "Крейсер", – это северная часть Двинского залива Белого моря. Она сменит судно "Академик Николай Страхов", будет прикрывать яхту от волн. На яхту попытаются передать портативную радиостанцию. Оба судна будут освещать место, где находится яхта, прожекторами», – сказал собеседник агентства.

На яхте находятся шесть человек, на ней сели аккумуляторы, нет связи, света и тепла. Утром 30 июля яхта «Крейсер» легла в вынужденный дрейф и подала сигнал бедствия в связи с тем, что что-то намоталось на винт судна.

По данным Севгидромета, сейчас в Белом море сильный шторм, порывы ветра достигают 30 метров в секунду. В настоящее время спуск лодок на воду для снятия людей с яхты невозможен из-за сильных волн.