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Бизнес
31.07.2019 00:20
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Бывший глава «Теплосети Санкт-Петербурга» назначен главным инженером ГУП «ТЭК СПб»

Карьерные приключения бывшего генерального директора «Теплосети Санкт-Петербурга» Игоря Стренадко продолжаются. Теперь он назначен на должность главного инженера ГУП «ТЭК СПб», куда пришел советником недавно.

Как сообщает ГУП «ТЭК СПб», назначение произошло по приказу и.о. генерального директора предприятия Ивана Болтенкова. В результате рокировки Сергей Бабушкин, которого сменил Стренадко, станет советником гендиректора.

На сайте предприятия также сообщается, что должность заместителя генерального директора по капитальному строительству и инвестициям занял Анатолий Михно, а зама по сбыту – Вадим Бравве.

Напомним, Игорь Стренадко пришел в ГУП «ТЭК СПб» на должность советника гендиректора  около 2 недель назад. Перед этим он покинул «Теплосеть Санкт-Петербурга», где проработал 9 лет. Его место занял бывший главный инженер Антон Свиридов. Одновременно стало известно о том, что гендиректор ГУП «ТЭК СПб» Игорь Федоров также оставляет должность. Кроме того, «Петербургтеплоэнерго» возглавил Владислав Петров. Этим перестановкам предшествовало назначение Сергея Густова на должность гендиректора «Газпром межрегионгаза».

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Справка:

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» эксплуатирует на праве собственности около 700 км магистральных трубопроводов и порядка 1800 км внутриквартальных сетей в одиннадцати административных районах Санкт-Петербурга и Всеволожском районе Ленинградской области, обеспечивая передачу 50% потребляемой городом тепловой энергии. Ежегодно по сетям АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» передается около 20 миллионов гигакалорий тепловой энергии. В сфере ответственности общества проживает более 2,5 млн горожан. Предприятие обеспечивает теплоснабжением порядка 14 000 зданий различного назначения. Основные акционеры: ПАО «ТГК-1» (74,9997%) и ГУП «ТЭК СПб» (25,0003%) Государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» отапливает и снабжает горячей водой порядка 16000 домов Петербурга, в которых живет около 3 млн горожан. Среди абонентов компании – жилые дома, здания социально-бытового назначения – больницы, школы, детские сады, многочисленные производственные объекты. Доля предприятия на петербургском рынке тепловой энергии составляет около 48%. 100-процентным собственником является город.

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