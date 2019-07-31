Бывший глава «Теплосети Санкт-Петербурга» назначен главным инженером ГУП «ТЭК СПб»

Карьерные приключения бывшего генерального директора «Теплосети Санкт-Петербурга» Игоря Стренадко продолжаются. Теперь он назначен на должность главного инженера ГУП «ТЭК СПб», куда пришел советником недавно.

Как сообщает ГУП «ТЭК СПб», назначение произошло по приказу и.о. генерального директора предприятия Ивана Болтенкова. В результате рокировки Сергей Бабушкин, которого сменил Стренадко, станет советником гендиректора.

На сайте предприятия также сообщается, что должность заместителя генерального директора по капитальному строительству и инвестициям занял Анатолий Михно, а зама по сбыту – Вадим Бравве.

Напомним, Игорь Стренадко пришел в ГУП «ТЭК СПб» на должность советника гендиректора около 2 недель назад. Перед этим он покинул «Теплосеть Санкт-Петербурга», где проработал 9 лет. Его место занял бывший главный инженер Антон Свиридов. Одновременно стало известно о том, что гендиректор ГУП «ТЭК СПб» Игорь Федоров также оставляет должность. Кроме того, «Петербургтеплоэнерго» возглавил Владислав Петров. Этим перестановкам предшествовало назначение Сергея Густова на должность гендиректора «Газпром межрегионгаза».