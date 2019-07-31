В Гатчине скоростной «Гольф» на зимней резине пошел на таран автобуса из Петербурга. Двоих с тяжёлыми травмами увезли в больницу

Авария с участием автобуса произошла в Гатчине вечером 30 июля. Двоим пострадавшим жизни спасают медики.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти, около десяти вечера на проспекте 25 Октября «Фольксваген Гольф» выехал на встречку и врезался в автобус, следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Гатчина.

По словам очевидцев, машина неслась с высокой скоростью на участке, где действует ограничение в 40 километров в час. «По мокрой дороге, да ещё и на шипованной резине», — пишут автолюбители в социальных сетях.

В результате столкновения серьёзные травмы получили водитель и пассажир легковушки. Пострадавшим мужчинам на вид около 30 лет. В тяжёлом состоянии их госпитализировали.