Столкнувший людей под поезд в Германии мужчина имел проблемы с психикой

Гражданин Эритреи, столкнувший мать с ребенком под поезд во Франкфурте, страдал от проблем с психикой и разыскивался в Швейцарии в связи с домашним насилием, сообщила прокуратура кантона Цюрих, где подозреваемый проживал с 2006 года.

Ранее официальный представитель немецкой прокуратуры сообщила, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело об убийстве, а также о покушении на убийство двух человек.

Мужчина страдал от "психических проблем" и лечился, заявил прокурор Томас Брэндли. В четверг на прошлой неделе мужчина угрожал соседке ножом, душил ее, запер и после этого сбежал, сообщил на пресс-конференции в Берлине глава федеральной полиции Германии Дитер Романн. Кроме того, 40-летний мужчина запер в квартире свою жену и трех малолетних детей, сообщила полиция кантона Цюрих. Трансляцию пресс-конференций из Берлина и Цюриха вел немецкий телеканал n-tv.

Обыск дома подозреваемого "не дал никаких указаний на радикализацию или идеологический мотив преступника", заявил глава местной полиции Бруно Келлер. "Для жены и соседки вспышка насилия мужчины была неожиданной, они обе сказали, что ранее никогда не видели его таким", – отметил он.

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Насилие в отношении соседки и собственной семьи стало поводом для того, чтобы правоохранители Швейцарии на национальном уровне выписали ордер на его задержание. Данные подозреваемого не вносились в европейские или немецкие базы данных. По какой причине и каким образом подозреваемый попал в Германию, неизвестно.

Уроженец Эритреи незаконно приехал в Швейцарию в 2006 году, в 2008 году он получил статус беженца и до недавних пор считался хорошо интегрированным в общество.

Накануне на вокзале Франкфурта-на-Майне неизвестный мужчина столкнул под прибывающий поезд восьмилетнего ребенка и его мать. Мотивы преступника неизвестны, его задержали в здании вокзала. Мать погибшего ребенка отправлена в больницу.