"Я не знаю подробностей". Трамп пообещал разобраться с болезнью Навального

Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в ситуации с заболеванием Алексея Навального. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами в Вашингтоне, передает телеканал ABC News в Twitter.

Asked about prominent Putin critic Alexey Navalny, whose doctor says he was poisoned while in a Moscow jail, Pres. Trump says, "I don't know about it, but I'll find out about it. This is new. I heard about it last night." https://t.co/O5oYbaTjsF pic.twitter.com/VMZBmeQyQv — ABC News Politics (@ABCPolitics) 30 июля 2019 г.

"Я слышал об этом, но не знаю об этом. Я разберусь в этом", – заявил он в Вашингтоне журналисту, спросившему, знает ли Трамп о проблемах со здоровьем, возникших у Навального после ареста.

"Это новая история, я услышал о ней вчера вечером", – добавил президент США.

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Симоновский суд 24 июля назначил Навальному административный арест на 30 суток. Судья признал его виновным в повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения массового мероприятия (часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ). Согласно материалам дела, Навальный в ходе согласованного властями митинга 20 июля на проспекте Сахарова, а также у себя в фейсбуке призывал граждан к участию в несанкционированной акции 27 июля за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

28 июля июля Навальный, находящийся под административным арестом, был госпитализирован в московскую ГКБ 64 с острой аллергической реакцией. У него сильно отекло лицо и покраснела кожа. На следующий день он был выписан и отправлен обратно в спецприемник.