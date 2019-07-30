"Зенит" ответил "Рубину" на шутку с манекеном Сутормина. Предложение - друг Заболотного

"Зенит" отреагировал на презентацию новичков "Рубина", где был выставлен манекен полузащитника Алексея Сутормина. Хавбек этим летом транзитом через "Рубин" перешел из "Оренбурга" в "Зенит".

В Twitter клуба из Санкт-Петербурга было выложено фото с изображением манекена, о который на одной из тренировок споткнулся нападающий Антон Заболотный.