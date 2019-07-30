МИД РФ прокомментировал арест российского танкера на Украине

РФ будет следить за ситуацией вокруг танкера Nika Spirit, но оспаривать решение властей Украины об аресте судна должен его собственник, заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Заммининдел России Г.Б.#Карасин: Для нас самое главное было освободить людей. Наши граждане моряки уже находятся давно дома. Судно это находится в частном владении, поэтому все должна решить судебная инстанция?? https://t.co/DhF0gLhvPK#Россия #Украина #NikaSpirit pic.twitter.com/I29xxS4lnk — МИД России ?? (@MID_RF) 30 июля 2019 г.

"Для нас самое главное было освободить людей. Наши граждане моряки уже находятся давно дома. Судно это находится в частном владении, поэтому все должна решить судебная инстанция. Мы, естественно, будем внимательно следить, но это уже менее драматично. И я надеюсь, что тут суд решит. И будем за этим наблюдать. Надо выяснять, кому оно принадлежит. И частный собственник вправе в судебном порядке оспаривать решение украинских властей. Так что это перешло немного в другую сферу", – заявил Карасин.

Служба безопасности Украины ранее заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался NEYMA и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе, когда украинские моряки нарушили российскую госграницу и были задержаны. Как заявили в МИД РФ, российская сторона выясняет обстоятельства задержания танкера для принятия адекватных мер.