Путин упростил жизнь автомобилистам - номера можно получать у их изготовителя

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому россияне получили возможность выбора способа получения автомобильных госномеров. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно принятым изменениям, автовладельцы имеют право получать номера как в подразделениях ГИБДД, так и у изготовителей знаков. Согласно подписанному закону, теперь автовладельцы имеют право на "получение государственных регистрационных знаков транспортного средства... после присвоения [ему]... государственного регистрационного номера в регистрационном подразделении либо изготовление их у изготовителя государственных регистрационных знаков".

Закон также предусматривает обязательное предъявление паспорта владельца автомобиля, если регистрировать транспортное средство будет не сам владелец. Помимо этого, закон устанавливает, что на вывозимое из страны транспортное средство или шасси транспортного средства необходимо оформить регистрационный документ. Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.